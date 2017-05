CTA pidió otro paro general y avisó que “la batalla va a continuar”

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky aseguró este lunes que el Día de los Trabajadores "es un día de lucha" y convocó a la segunda Marcha Federal, que llegará el 20 de junio a Plaza de Mayo. Pidió también por un nuevo paro general de la clase obrera.

"Hay en nuestro horizonte otro paro general pero hay que construir la unidad de todos los sectores, para que no puedan con el divide y reinaras", dijo Yasky en un acto en Capital Federal.

El dirigente cuestionó el acto en el más tarde iba a participar Mauricio Macri, al señalar que es un "acto de celebración de un presidente que pretende poner al movimiento obrero de rodillas".

"Cuando elegimos hacer este acto frente a la escuela itinerante definimos que este 1° de Mayo no podía ser otra cosa que un día de lucha para decirle a este gobierno de la clase dominante que los trabajadores vamos a defender los convenios colectivos y los salarios. La lucha va a continuar", sostuvo.

Tras señalar que "hay vasos comunicantes con el acto de la CGT", aclaró que "hay un solo acto con el que no tenemos vasos comunicantes, ese acto de celebración de un Presidente que pretende poner al movimiento obrero de rodillas".

Yasky fue el principal orador en la plaza de los Dos Congresos, junto a los docentes de la escuela itinerante, ya que el titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli se encuentra en La Habana, donde participó de las manifestaciones por el 1° de Mayo, informa Télam.

"No estamos contra ningún gobierno, sino contra la injusticia social", dijo Yasky, al resaltar el paro realizado en Brasil "para demostrarle a la 'dictadura' de Temer que Brasil se va a recuperar de la mano de Lula" .

En ese sentido, instó a la clase trabajadora a "realizar un acto de fuerza" que tendrá su hipotético epicentro en la segunda marcha federal del 20 de junio.

"Acá abajo no hay diferencias, no importa si pertenecemos a la CTA o a la CGT, lo que importa es la unidad para luchar por los mismos objetivos", enfatizó y reclamó no dividirse "en luchas sectoriales".

Del acto participaron dirigentes de los gremios docentes y referentes de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.