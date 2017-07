Calles violentas: discusión a tiros, tres ataques y una persecución

En Larrea al 3300 los agentes del Comando Radioeléctrico escucharon una historia similar a la anterior. Allí Gustavo L. de 41 años les contó que Rodrigo R., un conocido suyo, se le acercó a bordo de una moto y disparó contra su domicilio. Una de las balas lo lastimaron en la pierna derecha. Los médicos del Sies lo asistieron en el lugar pero no hizo falta que lo trasladaran a un centro de salud, el proyectil lo había atravesado. Sin embargo el muchacho quedó detenido porque tenía pedido de captura por salidas transitorias sin regreso.

El primer hecho se registró este jueves al mediodía en Soldado Aguirre y avenida del Rosario, en Villa Gobernador Gálvez. Allí un hombre detuvo la marcha de dos policías que se movían en un auto particular y les contó que mientras andaba en bicicleta, un hombre en moto le disparó sin herirlo. El hecho habría ocurrido en el pasaje 6 y Liniers.

