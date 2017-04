No llegan a 15 los grados antes de las 7. Se prevé que el termómetro trepe hasta llegar a los 23 grados.

Un cielo diferente el de este jueves de otoño. Sin el gris de ayer, amanece estrellado y todo indica que será celeste. Sin embargo, en el aire quedó la humedad que obliga a no entusiasmarse tanto a la hora de abrigarse.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo