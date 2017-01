Cambio en el Banco Nación: sale Melconian, entra González Fraga

El economista Javier González Fraga es el nuevo presidente del Banco Nación. Viene a reemplazar a Carlos Melconian. Desde Presidencia no informaron cuál fue el motivo del cambio en el directorio de la institución financiera.

