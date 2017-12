Carlos Zannini fue alojado en el hospital de la cárcel de Ezeiza

El ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, Carlos Zannini, quedó este lunes preso en el hospital de la cárcel de Ezeiza, donde pasará el fin de semana, a la espera del reinicio de la actividad judicial que el lunes se concentrará en apelaciones y pedidos de excarcelación de las defensas.

Zannini fue procesado junto a la ex presidenta Cristina Kirchner por supuesta "traición a la Patria" y "encubrimiento agravado" de iraníes buscados por el atentado a la Amia, por orden del juez federal Claudio Bonadio.

El ex funcionario fue el último de los presos del caso en ingresar a un penal del Servicio Penitenciario Federal (SPF), algo que se concretó este lunes tras su arribo en avión desde Río Gallegos al aeroparque metropolitano Jorge Newbery para ingresar, poco antes de las 7, a la alcaidía de los Tribunales Federales de Comodoro Py 2002.

Con fuerte custodia, de saco oscuro, pantalón claro, esposado y protegido con chaleco antibalas, el ex funcionario ingresó por una puerta lateral a la alcaidía de la planta baja de los tribunales y salió de allí a las 8.37 rumbo a la cárcel de Ezeiza, ya bajo custodia del SPF.

En el SPF, Zannini permanecerá unos días bajo evaluación del Hospital Penitenciario Central (HPC), un procedimiento de rutina para determinar el estado general de salud del detenido.

El ex funcionario kirchnerista permaneció todo el tiempo en la alcaidía, donde fue revisado por una médica legista, se le tomaron las huellas dactilares, fotos y registro de datos, el trámite que sigue todo nuevo recluso antes de ser ingresado a un penal.

También estuvo en los tribunales su abogado Mariano Fragueiro Díaz, quien anticipó que se apelará el procesamiento dictado ayer por el juez federal Claudio Bonadio, en una resolución en la que ordenó la prisión preventiva para Zannini, Luis D Elia, Fernando Esteche, Jorge Khalil y pidió el desafuero de la ex presidenta y senadora electa Cristina Kirchner para poder detenerla.

La policía montó un operativo de seguridad especial, pese al feriado , ante la llegada de Zannini a una sede judicial que permaneció casi desierta.

Zannini fue sacado de la Alcaidía rumbo a la cárcel de Ezeiza en un operativo montado para preservarlo de la prensa, que incluyó el cruce de tres vehículos del Servicio Penitenciario frente a la estrecha puerta que da a una calle lateral dentro del predio de los tribunales.

El escenario judicial de la investigación por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman alternará esta semana entre el juzgado de Bonadio y el segundo piso de los tribunales federales de Retiro, sede de la sala II de la Cámara Federal porteña, instancia de revisión de lo resuelto ayer por el magistrado que procesó con prisión preventiva y pidió el desafuero también de la ex presidenta y senadora electa Cristina Kirchner.

Uno de los primeros recursos que llegará ante los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah será el rechazo a conceder la excarcelación del detenido dirigente Luis D Elía, resuelto por Bonadío con el aval del fiscal del caso, Eduardo Taiano, en base a la gravedad del delito y los argumentos usados al dictarle la prisión preventiva, referidos a condenas anteriores y posible entorpecimiento de la investigación.

El abogado de D Elía, Adrián Albor, presentará esta semana certificados médicos para intentar que el juez le conceda el arresto domiciliario pero al mismo tiempo podrá ir a la Cámara para intentar obtener la excarcelación.

Por otra parte, en el juzgado de Bonadio deberán presentarse entre lunes y martes los seis procesados sin prisión preventiva en la causa por la firma del Memorandum de Entendimiento entre Argentina e Irán para notificarse en persona de esa decisión, del embargo en su contra y cumplir los trámites referidos a toma de huellas digitales y entrevista socioambiental, según resolvió el juez.

Se trata de los ex funcionario de Cancillería Eduardo Zuain, ex subsecretario de Justicia de la Nacion Juan Mar´tin Mena, ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli y del diputado Andrés "Cuervo" Larroque y el supuesto intermediario en las maniobras Ramón Allan Bogado.

Abbona y Mena fueron embargados por 50 millones de pesos m ientras que Zuain, Larroque, Parrilli y Bogado por 35 millones.

Bonadio procesó a doce acusados por esos delitos vinculados a lo que consideró fue un "plan criminal" para dar impunidad a los buscados por el atentado mediante la firma del Memorandum de Entendimiento entre Argentina e Irán.

En el caso de Cristina Kirchner, su abogado defensor Alejandro Rua, anticipó que desistirá de apelar el procesamiento aunque si recurrirá la prisión preventiva que se le dictó, al igual que con su otro cliente, el ex canciller Héctor Timerman, quien fue beneficiado con prisión domiciliaria por razones de salud.

La defensa de Zannini, sí apelará el procesamiento con preventiva dictado por Bonadio, un recurso que deberá ser resuelto por los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah.

En cuanto a Fernando Esteche y Jorge Khalil, su defensor Fernando Burlando también recurrirá a la instancia de apelación contra la prisión preventiva y los procesamientos.

Los planteos referidos a excarcelaciones y beneficios en las condiciones de la prisión preventiva deberán ser resueltos en primera instancia por Bonadio luego de pedir opinión al fiscal del caso, Eduardo Taiano y en caso de disconformidad, las defensas recurrirán a la Cámara Federal.

Las apelaciones a los procesamientos que se descuenta presentarán además los acusados que siguen en libertad pasarán de manera directa al Tribunal de Apelaciones.

La causa se originó por la denuncia del fallecido ex titular de la UFI Amia, Alberto NIsman, concretada poco antes de aparecer muerto de un balazo en la cabeza en su departamento de Puerto Madero.