Carola Nin: “Los rosarinos deben recuperar el espacio público”

La precandidata a concejala y ex ministra de Educación, Carola Nin, manifestó su preocupación por el estado de abandono de plazas y parques en los barrios rosarinos y la importancia de devolver los espacios públicos a sus dueños: los vecinos de la ciudad.

Nin encabeza la lista de precandidatos a concejales de la ciudad de Rosario de Encuentro por Santa Fe, el espacio que tiene como precandidata a Gobernadora a María Eugenia Bielsa. “Cuando hablo de recuperar el espacio público me refiero a tener plazas y parques seguros, limpios, iluminados. Me refiero a que los vecinos puedan volver a sentarse en la vereda y a que nuestros niños vuelvan a andar en bicicleta”, dijo Nin. “Recorremos los barrios y escuchamos de voz de los mismos vecinos lo difícil que es llevar a los chicos a la plaza, que no pueden utilizar los espacios verdes, porque se transformaron en lugares inseguros, para niños y adultos”, expresó.

“Es mentira que no se puede hacer nada para devolver seguridad a los rosarinos. No podemos seguir aceptando ese discurso. Pero también es mentira que los cambios se puedan hacer de un día para el otro. Creemos que esto se resuelve con medidas sostenidas: una, que sea el estado quien dé el ejemplo con la limpieza y protección de plazas y parques. Otra, es una política de formación permanente al ciudadano, instándolo a cuidar el espacio que es de todos. No basta con colocar un cartel y retirarse del barrio por completo, como hemos visto. Finalmente, es elemental promover el uso del espacio público por parte de los vecinos, tomando las medidas que fueren necesarias para impedir la ocupación violenta de quienes no tienen nada que hacer en una plaza”, propuso.

“En definitiva, para recuperar el espacio público hay que generar políticas públicas sostenidas para que la gente vuelva a ser la dueña de los mismos. Hay que mantener la limpieza, el orden, la seguridad y esto es tarea del estado. No podemos dejar esos lugares librados a su suerte sin que nadie los cuide”, concluyó Nin.