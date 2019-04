Carola Nin: "Rosario necesita ser mejor administrada; basta de aumentar tasas y tarifas"

La precandidata del espacio de María Eugenia Bielsa, Carola Nin, argumentó que la mala administración de los recursos por parte del oficialismo socialista obliga a aumentar tasas y tarifas y que ello atenta contra la producción y el empleo.

“Durante años aumentaron la TGI y no tuvieron siquiera una política de alivio para los pequeños contribuyentes del Drei. A lo largo de nuestras recorridas por la ciudad, tanto los comercios pequeños y medianos como los dueños de editoriales locales nos reclaman la posibilidad de reducir la carga tributaria del municipio. Ahora salen a prometer que promoverán la producción, pero durante 30 años la única receta fue el aumento y el castigo a los sectores dinámicos de nuestra economía”, razonó la ex ministra de Jorge Obeid.

“Tenemos que empezar a administrar diferente: cuidando cada peso, utilizando los recursos de manera austera y transparente y evitando el desmedido aumento del gasto corriente. En Rosario las prioridades se deciden entre dirigentes cerrados en cuatro paredes y al ciudadano se lo convoca para los aumentos” ,afirmó Nin.

“Tanto las partidas presupuestarias de producción y empleo (0,51%) como la destinada a obra pública, que es semejante a la destinada al pago de intereses de la deuda, son insuficientes para la actual coyuntura de crisis. Hay que hacer un plan paulatino de desendeudamiento y tener políticas públicas activas que fomenten la producción. Basta de la fórmula del aumento como solución fácil a los problemas”, argumentó la pre candidata de Bielsa.

“Cuando nos dicen que nada se puede hacer, nos mienten. La verdad es que ellos no pudieron, no supieron o no quisieron hacerlo. Participé del último gobierno de Jorge Obeid y durante los cuatro años no se aumentó ningún impuesto. Pudo cumplir con su palabra porque tuvo la decisión que se requiere cuando uno quiere alivianar la carga a la producción y el bolsillo del ciudadano común”, finalizó Nin.