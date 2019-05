Carrió a los codazos con Negri y cruzada con periodistas en Córdoba

La diputada nacional Elisa Carrió llevó de gira por Córdoba sus denuncias sobre narcotráfico pero al candidato a gobernador de Cambiemos, Mario Negri, le pareció que se había excedido y la quiso frenar con un leve codeó. El gesto agravó el escándalo porque Carrió le devolvió el codazo y como se ve en el video del particular momento alguien golpeó de atrás al propio Negri, aliado de Carrió.

“Nadie sabe más que Río Cuarto lo que pasa en todo Río Cuarto. No tengo que decírselo yo. Hace 10 años es escandaloso lo que pasa en Río Cuarto y hay responsables políticos de lo que sucede en Río Cuarto", decía Carrió cuando Negri hizo el pedido para que bajara un poco el tono.

“No voy a decir más porque me codeó”, dijo la diputada y expuso al candidato, en un extraño acto de apoyo proselitista. Carrió acompañó esa respuesta con otro gesto: le devolvió el codazo. Algún colaborador se sumó y le dio una suerte de cachetada desde atrás a Negri.

Bien vista, la secuencia sería: Carrió dice una barbaridad, el candidato que fue a apoyar le da un codazo para que se calle, ella lo manda al frente y por detrás aparece una manito que le da un correctivo al candidato. Boludo, son la vecindad del Chavo. pic.twitter.com/ArRQc2pck5 — hal (@HaL______) 2 de mayo de 2019

Ante el pedido de precisiones de los periodistas cordobeses, la diputada de Cambiemos hizo una comparación con Rosario y hasta lanzó una advertencia a los trabajadores de prensa: “Lo que viene son guerras de bandas, ¿vieron la banda de Los Monos? Lo que está pasando en Río Cuarto es que perdido el orden que coordinaba el narcotráfico se van a matar las bandas y los van a matar a ustedes. El día que les maten a un hijo me van a venir a pedir perdón llorando”.

Después miró a uno de los periodistas que le había repreguntado y le dijo: “Ojalá que no le pase nada a nadie de tu familia, sabés”.

Más tarde, Negri intentó negar el codazo a Carrió en medio de la conferencia de prensa en Río Cuarto y dijo al programa Animales Sueltos: "No le pegué un codazo a Elisa Carrió, es la forma de como habla ella, la conocen de memoria".

"Carrió es Carrió y díganle lo que quieran. A Carrió no la quiere mucha gente pero no es ladrona. Y se hace responsable de sus dichos, de lo que dice y tendrá elementos o no", justificó el radical.

Ante la repregunta de los periodistas del programa por la evidente escena, Negri insistió: "Yo no quiero frenar a nadie... es el modo Carrió".