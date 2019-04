Carrió se burló de “los precios más bajos” y recibió duras respuestas

Elisa Carrió volvió a hacer de las suyas en las redes sociales. Este lunes sorprendió con un tuit que generó mucha polémica y no menos indignación. Lilita publico en la red social Twitter un mensaje que decía: “Los precios más bajos son inalcanzables para los viejos como yo”. La frase estaba acompañada de una foto trucada de ella misma acostada debajo de una góndola de supermercado. En un contexto de inflación descontrolada y crisis económica y laboral, la burla de Carrió recibió respuestas muy duras.

“Los precios más bajos son inalcanzables para los viejos como yo”, tuiteó la diputada aliada con Cambiemos este lunes. Y subió la ya clásica foto suya acostada y con los brazos sobre el pecho, en este caso tirada debajo de una góndola de supermercado. Obviamente, la imagen estaba modificada digitalmente.

Los precios mas bajos son inalcanzables para los viejos como yo. pic.twitter.com/8WQrjrcXHY — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 8 de abril de 2019

Inmediatamente, la publicación de Carrió comenzó a recibir réplicas de usuarios muy enojados con el tema que la legisladora eligió para hacer un chiste.

“Es gracioso porque se ríe mientras no alcanza la plata para comprar cosas”, escribió un seguidor. “Que bueno reírse de la gente que no ya ni puede pisar un supermercado porque no tiene para comer”, fue otra de las respuestas.

“Decí que te hackearon la cuenta. o de otra manera no se entiende poner semejante estupidez!! Es una burla a todos y más a los viejos que viven con $9000 y una canasta básica de $28.000. Usted gana no menos de $200.000 al mes”, criticó otro usuario de Twitter.

Esto es sadismo. Impresentable. — Juan Carlos Ingle (@JuanIngle) 8 de abril de 2019

Es muy cómico, Lilita en serio, como no poder darle de comer a tus hijos jajaaj — Jazmín �� (@jazguars) 8 de abril de 2019

Se ve que desborda sensibilidad: nadie puede comprar porque no hay rupias, decadracmas, yenes, pesos, nada, no porque no vea los precios. Pero eso ud ya lo sabe... — Pepe Parrot (@JosePepeParrot) 8 de abril de 2019

En cuestión de minutos, fueron cientos los indignados que salieron a “pegarle” a Carrió por su “ocurrencia”.