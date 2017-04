Caso Araceli Fulles: qué dijo el prófugo ex novio de la joven

Baradacco tiene antecedentes penales y estaba siendo investigado desde que los familiares de la joven denunciaron su desaparición ya que el ex novio de la joven era la última persona que dijo haberla visto.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo