Chequeado.com en Rosario por la red de gas local

Este domingo 14 de mayo a las 10.30 horas en Bv. Oroño y el río, el equipo de Chequeado montará un stand donde se difundirán los resultados de la investigación sobre la red de gas en Rosario y lo que se hizo (o no) luego de la tragedia de calle Salta 2141.

