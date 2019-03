"Chicas jugando al FIFA": fútbol profesional, disidente y feminista

Carolina Vázquez es la creadora del canal de Youtube "Chicas jugando al FIFA", en el que propone impulsar el fútbol "profesional, disidente y feminista". Allí entrevista jugadoras de fútbol femenino mientras comparten un partido virtual y también hace análisis de algunas características del juego y sus actualizaciones.

Su proyecto se inició cuando publicó un tuit en su cuenta personal: "Fav si renuncio a mi trabajo fijo, y me pongo a crear contenidos y videos jugando al FIFA, fomentando el fútbol gamer femenino”.

fav si renuncio a mi trabajo fijo y me pongo a crear contenido y videos jugando al fifa fomentando el futbol gamer femenino — Carolo �� (@LaFleur_) 5 de diciembre de 2018

Los resultados fueron un éxito: obtuvo miles de favoritos y comentarios apoyándola. Así renunció a la agencia de publicidad en donde trabajaba y comenzó con el proyecto "Chicas jugando al FIFA", en el que promueve el fútbol "gamer" femenino. Con el tiempo añadió contenido audiovisual sobre el tema.

Luego del primer episodio con Estefanía Piazza, mediocampista de Racing Club, se sorprendió con la repercusión y continuó con su objetivo. "Con que una mujer afirme que este juego está bueno, a mí ya me deja muy satisfecha. Después, que ese contenido se tenga como referencia sería ideal. No hay competencia en esto, es todas juntas luchando por mismo", señaló.

Según lo informado por Infobae, no encontró compañeras en YouTube que hagan lo que ella. Cuando buscó referencias, encontró videos de chicos que invitaban a jugar al Fifa a mujeres bajo condiciones fuera de lugar: "Si te meto un gol, te tenés que sacar una prenda de ropa". "Lo que me chocó fue que las convocaran para esto y no para jugar un partido en serio", protestó.

Con respecto a la poca cantidad de mujeres que hacen contenido gamer, opinó que hacen falta referentes. "Con las ganas de impulsar el fútbol femenino para que sea profesional, disidente y feminista, me parecía que las chicas necesitaban difusión", agregó.

Su siguiente objetivo es que exista una liga femenina de deportes electrónicos en donde se juegue profesionalmente.

El videojuego permite que un jugador dispute contra otro uno o varios partidos virtuales. Fue creado por EA Sports en 1993 y se convirtió en la primer versión con una licencia oficial de la Federación Internacional de Fútbol.