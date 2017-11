Chile, Reino Unido y EE.UU. ofrecen ayuda para ubicar al submarino

Chile, Reino Unido y Estados Unidos ofrecieron ayuda para ubicar al submarino argentino ARA San Juan, que perdió contacto hace 48 horas en su trayecto desde el puerto de Ushuaia hacia el apostadero en la Base Naval Mar del Plata, con 44 tripulantes, informó este viernes la Cancillería.

"Los gobiernos de Chile, Estados Unidos y Reino Unido han ofrecido apoyo logístico e intercambio de información en esta búsqueda humanitaria", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en un comunicado.

Por otro lado, esta noche el vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, afirmó que se declaró "el estado de búsqueda y rescate" del submarino "ARA San Juan".

44 tripulantes a bordo

Cancillería colabora con el ministerio de Defensa a fin de contar, en comunicación con autoridades de países vecinos, con posibles apoyos para establecer el paradero del submarino ARA San Juan.

La nave "esta preparada para salir a la superficie, el tema es saber si tiene o no propulsión", planteó Balbi.

El submarino de la Armada Argentina ARA "San Juan" con 44 tripulantes a bordo, permanece desaparecido desde hace 48 horas en la zona del golfo San Jorge, cercano a la península de Valdez, en el sur argentino, y es buscado por aire y mar en medio de vientos de hasta 90 kilómetros por hora.

Balbi agregó que no hay indicio alguno de que el submarino se haya hundido y dijo que "esta preparado para salir a la superficie, el tema es saber si tiene o no propulsión". Además, detalló que la nave "nunca activó la radiobaliza" y destacó que los tripulantes "tienen víveres al menos para 15 días más" de lo estipulado.

El ARA "San Juan" estaba en tránsito desde la Base Naval Ushuaia hacia su apostadero habitual de la Base Naval Mar del Plata, donde residen la mayoría de sus tripulantes, y es buscado desde anoche por un gran operativo de la Armada, que perdió contacto con la nave desde la mañana del miércoles.

"Aún no se trata de una emergencia, hubo una perdida de comunicación", destacó Balbi. El comandante de la Base Naval de Mar del Plata, Gabriel González, detalló : "Debimos tener una comunicación anoche a las 10, (pero) no la tuvimos, no hablamos de emergencia, pero estamos preocupados".

Balbi insistió en que la falta de contacto con el submarino construido en Alemania, que sirve en el país desde 1985, se explica por un "tema de comunicación", cuya causa derivaría de un "problema en las baterías o la alimentación".

"Puede pasar que esté navegando y que haya un problema eléctrico con las comunicaciones. Uno puede pensar que es un tema de alimentación porque el submarino es una máquina eléctrica que está llena de baterías, y hay que recargarlo", aseguró a la prensa Balbi en la puerta del Edificio Libertad de la ciudad de Buenos Aires.

El vocero explicó que buscan la detección visual o por radar del submarino, ya "que puede estar navegando en superficie".

Un comunicado de la fuerza dependiente del Ministerio de Defensa explicó más temprano que la última posición conocida en el área de operaciones es en el Golfo San Jorge, 240 millas náuticas (432 km) mar adentro.

El submarino ARA "San Juan", de la clase TR 1700, con propulsión Diesel, se incorporó a la Armada Argentina en 1985 cuando comenzó con pruebas de mar para abocarse luego a operaciones navales en aguas del Caribe, Atlántico Norte y ejercicios desde su apostadero en la Base Naval de Mar del Plata, informaron hoy fuentes militares.

Tiene 66 metros de eslora (largo), desarrolla una velocidad de 25 nudos en inmersión y está configurado como submarino de ataque.

Contiene 6 Tubos Lanza Torpedos en proa; carga 22 Torpedos tipo SST-4 filoguiados, y de 40 a 80 minas de fondo.