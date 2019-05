Chori o asado a domicilio: la "parrilla móvil" que es furor en las redes

El video que es furor por estos días en las redes sociales es de un hombre que tuvo una iniciativa muy original: armó una parrilla y la enganchó a un carro y a su moto y salió a recorrer las calles del barrio con una parrilla llena de chorizos y asado.

La filmación dura 40 segundos y comienza con un vecino contando sus ganas de comer una parrillada pero hay un problema: no hay dónde ir a comprarlo.

"Encima no hay nadie para pedirle", dice el hombre que filma la salida de su casa y se ve un barrio desolado sin un negocio abierto. Apenas pasan unos segundos y se escucha: "A los chori, calentitos los chori...". Es la voz de "El Papu", el creador de una parrilla móvil.

Pero detrás de la viralización en las redes sociales está la historia del hombre. Según publica Infobae, se trata de un pizzero del Gran Buenos Aires que tiene su local en Quilmes y se le ocurrió armar un parrillero móvil.

"El video fue sin intención, se hizo de un minuto a otro. Yo iba justo a comer un asado a la casa de un amigo, le caía de sorpresa y llevaba todo cocinado, pero antes de llegar pasé por la casa de mi amigo Felipe, le mostré lo que traía y me dijo «andate hasta la esquina y pegá la vuelta». Yo no sabía que iba a grabarme. Él lo subió a las redes sociales y al ratito me iba mandando cuánta gente veía el video, hasta que explotó la bomba", contó.

"Estamos pensando en informar en las redes dónde vamos a estar los fines de semana: la parrilla móvil va a estar en Florencio Varela, Dock Sud, Avellaneda. Iremos avisando", anunció".