Ciberataque de "dimensión nunca antes vista" afecta a instituciones estatales del mundo

Un parche para reparar la vulnerabilidad fue liberado por Microsoft en marzo, pero muchos sistemas pueden no haber tenido la actualización instalada, según los expertos.

Varios expertos que dan seguimiento a la situación han relacionado los ataques a las vulnerabilidades dadas a conocer por un grupo conocido como The Shadow Brokers, que recientemente afirmó haber robado herramientas de hackeo a la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU.

Entre las empresas españolas afectadas está el gigante de las telecomunicaciones Telefónica, que confirmó que estaba lidiando con un "incidente de seguridad cibernética", pero aseguró que sus clientes no se veían afectados. Las compañías energéticas Iberdola y Gas Natural también registraron problemas en sus sistemas.

En los mensajes, los atacantes daban un plazo de horas para liberar los ordenadores tras el pago de 300 dólares en bitcoins. De no hacerlo, subirían el precio del rescate en fechas posteriores y amenazan con eliminar los archivos de no realizarse el pago, indica Teknautas, el sitio de tecnología del diario El Confidencial.

El hackeo, que afecta a cientos, y posiblemente hasta cientos de miles de equipos miles de diferentes compañías e instituciones (la Bolsa española, Vodafone, el banco BBVA y el Santander, entre muchas otras) no tendría incidencia en los servicios que cada una de esas empresas brinda a sus clientes, sino que bloquean las computadoras y piden un rescate de 300 dólares en bitcoins.

La campaña masiva de ransomware, un ataque en el que los perpetradores piden dinero a cambio de liberar el acceso, cerró los sistemas informáticos en instituciones de Reino Unido, EE.UU. China, Rusia, España, Italia, Vietnam y Taiwán, entre otros. Aún no está claro si esas intrusiones están relacionadas entre sí.

