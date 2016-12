Cinco años clave al finalizar la universidad

La carta dirigida a vos mismo sirve para planificar tus años de universidad y leerla cuando termines la carrera. Verás como el paso por la universidad te cambiará, te hará replentearte objetivos y mantener otros tantos. Escondela en un lugar donde no te tienes de leerla para sorprenderte el día que te gradúes.

“Este es el momento de estar masivamente orientado al riesgo”, afirma Gary Vaynerchuk. La ingenuidad que rodea al mundo después de la graduación se debe principalmente a que las clases están estructuradas pero el universo no está estructurado como una clase, simplemente cambia constantemente. Por lo que lanzarte a él tomando tus propias decisiones será la única forma de aprender cómo ser adulto.

Generalmente los padres intentan que tus pasos se dirijan hacia lo que es mejor para vos y eso en un adulto que transitó unos cuantos años de vida, implica no tomar grandes riesgos. Sin embargo, es el momento de hacerlo porque a esta edad la mayoría de los graduados aún no tienen hijos, ni están casados o tampoco se encargan de su propio hogar.

Asegura que este no es el momento de conseguir el trabajo que tus padres siempre soñaron para vos ni tratar de maximizar tus ganancias, sino de pensar acabás de traspasar una ventana de 5 años en los cuales tendrás que atacar la vida que querés mediante la adquisición de experiencias variadas que te lleven a ese lugar.

El empresario asegura que el primer paso para el éxito luego de graduarte, es reconocer que estás entrando en un periodo de suma importancia. A su juicio lo mejor que puede pasarte a esta edad es no saber qué hacer, porque si tenés una meta clara, eligirás el camino seguro y te perderás de experimentar.

