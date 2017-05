Claves de la previa entre Central y San Lorenzo

El dato de la semana : Descartado el uso del 225, Montero pondrá un único cambio en el equipo: el ingreso de Mauricio Martínez como volante derecho en lugar del chico Rivas. Así, Camacho pasará a la posición de enganche. El resto serán los mismos que vencieron a Aldosivi. Historial : Jugaron 146 partidos, San Lorenzo ganó 55, Central 43 y empataron 48 veces. Los rosarinos llevan 12 años sin ganar en el Nuevo Gasómetro y no lograron vencer al Ciclón en los 5 encuentros que disputaron desde su regreso a Primera. El árbitro : Será Andrés Merlos quien dirigió al Canalla en 8 juegos de los cuales ganó 6 y perdió 2. Este torneo arbitró el triunfo 1 a 0 ante Tigre. El banco : Ledesma, Alfani, Villagra, Mansilla, Bécker, Lovera, Rivas y Bordagaray son los 8 concentrados al margen de los titulares. 7 de ellos serán los relevos. La reserva : El encuentro se jugó el viernes y fue victoria auriazul 2 a 1 con tantos de Agustín Coscia. Los de Leo Fernández formaron con: Romero; N. Gómez, Alarcón, Giménez, Rizzi; Ojeda, Banega y Lioi; Palavecino (Salvagno); Maziero y Coscia (Montero). El recuerdo : La última vez que Central ganó visitando a San Lorenzo fue en 2005 cuando el equipo de Don Ángel Tulio Zof se impuso 3 a 1 con dos goles de Vitti y uno del paraguayo Monges.

