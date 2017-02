Comenzó la inscripción a cursos y talleres de Asistente Gerontológico

Respecto al curso anual de Asistente Gerontológico, inicia el jueves 2 de marzo. Está dirigido a mayores de 18 años con estudios primarios completos y sensibilidad para trabajar con adultos mayores. Brinda herramientas que permiten desempeñarse responsable, profesional y éticamente. Cuenta con la certificación del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, Área de Educación No Formal. Tiene 9 meses de cursado y es arancelado.

