Cómo será el operativo de control por el Día del Amigo

"Trabajamos con los paseos a cielo abierto de Pichincha y Pellegrini. Habrá promotores de convivencia asociados a estos comercios de la ciudad, para difundir actividades preventivas. Es para que los rosarinos no sufran circunstancias dañosas", comentó.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo