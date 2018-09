Con juegos en boliches, buscan generar conciencia sobre el consumo de alcohol

En el marco de Septiembre Joven, la agenda de múltiples actividades organizada por la Municipalidad de Rosario para celebrar la primavera y el Día del Estudiante, el gobierno de Santa Fe y la municipalidad de Rosario pusieron en marcha el programa “Conductor designado” que busca generar conciencia vial entre los jóvenes que salen a la noche. Se presentó este jueves en Rosario en bares de la zona de Pichincha.

La iniciativa tiene como objetivo promover conciencia vial y responsabilidad a través de juegos y premios simbólicos. Los amigos deben elegir a uno del grupo como conductor y el escogido no tomará alcohol a fin de estar en condiciones de manejar y llevar al resto a sus hogares.

Para identificarlos, se les colocará una cinta identificatoria y al salir del establecimiento nocturno se les realizará el control respectivo a través de los alcoholímetros. Si respetaron lo acordado, se les permitirá acceder gratuitamente al lugar en otra oportunidad. Además, a lo largo de la noche podrán acceder a bebidas no alcohólicas también sin costo.

"El programa no contiene medidas represivas, sino una mirada para generar conciencia. A la salida del boliche se evalúa el estado del conductor designado y si no consumió alcohol se le da un premio, y si ingirió se le insta a que no conduzca a través del diálogo", dijo Pablo Lamberto, secretario de Juventudes de la provincia.