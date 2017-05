Con los bienes públicos no: presentaron la ley “antiploteo”

En el caso de que no se cumpla con la ley, las sanciones son las que determina la Ley de Ética Pública, además de las previstas por el Código Penal. “En aquellos casos en los cuales actualmente haya indicios de publicidad política en bienes públicos, se le dará un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigencia de la modificación a la ley para que se adecuen”, explicó Blanco.

“El objetivo de esta ley es que quienes ejercen cargos públicos, no se aprovechen de los bienes del Estado para publicitar sus propios nombres o imagen”, señaló el diputado socialista. “Queremos profundizar el camino de transparencia y ética pública trazado en Santa Fe, y que la destaca en el contexto nacional, por ejemplo siendo pionera en la implementación del sistema electoral de Boleta Única. En ese sentido, será un paso más avanzar con una legislación que sancione y despeje cualquier situación en la que un funcionario pueda buscar beneficios electorales con el mal uso de los bienes públicos”, sostuvo Blanco.

En Buenos Aires, trascendió el caso de la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, las ambulancias del SAME de José C. Paz que llevan estampado el nombre del jefe comunal Mario Ishii, el del intendente de Moreno, Walter Festa, cuyo nombre quedó grabado en los patrulleros comprados por su administración y el de Jorge Macri en Vicente López, en el marco de una campaña de zoonosis en la Costa Atlántica y varias comunas del gran Buenos Aires.

