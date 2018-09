Con una movilización, la CTA arrancó el paro

Esta mañana en Rosario la Central de los Trabajadores de Argentina (CTA) que conduce Pablo Micheli comenzó el paro de 36 horas que este martes se sumará a la medida de la fuerza de la Confederación General del Trabajo (CGT).

“La contundencia está dada por la situación social y política de este país”, señaló el secretario general de la CTA Rosario y delegado de Amsafé, Gustavo Terés. La movilización partió desde la plaza 25 de Mayo este lunes a las 10.30 y llegó a la sede de gobierno local, en Dorrego y Santa Fe cerca del mediodía.

Junto a Terés estaba en representación de la CGT, Edgardo Arrieta, del sindicato de dragado y balizamiento que destacó, en contacto con el periodista Juan Pedro Aleart de El Tres, la importancia de enviar un mensaje de “unidad” del movimiento obrero.

En rigor, el paro general convocado por la CGT comenzará este martes a la cero hora y será sin movilización. No habrá clases –ni en escuelas públicas ni privadas, ni en las facultades–, tampoco colectivos ni taxis. Los bancos y los comercios permanecerán cerrados y no habrá recolección de residuos ni expendio de combustibles. No saldrán los diarios pero se montarán guardias mínimas en radios, televisión y diarios digitales para informar sobre la medida de fuerza.

En tanto la otra CTA, que conduce Hugo Yasky, se movilizará en Rosario este martes a las 10 desde San Lorenzo y Corrientes hasta el cruce de las peatonales donde será el acto principal.

Por otro lado, algunos cortes anticipados por organizaciones sociales complicarán el tránsito en algunos puntos de la ciudad también este martes.