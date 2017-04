Condenaron al hijo de Eduardo Aliverti a cuatro años de prisión

El periodista y locutor Pablo García Aliverti fue condenado este viernes a la pena de cuatro años de prisión por el delito de homicidio culposo agravado por atropellar y matar al vigilador Reinaldo Rodas, a quien arrastró dentro de su auto a lo largo de 17 kilómetros en la ruta Panamericana el 16 de febrero de 2013, aunque no irá a prisión hasta que la sentencia quede firme.

