Confirmado: Salazar sufrió una distensión y no jugará el clásico

"Es una pequeña distensión arriba de la lesión anterior, no es una consecuencia de la otra", advirtió el portavoz sobre la dolencia que aquejó a Salazar en el partido que Central le ganó a Atlético Tucumán, que lo marginó del equipo durante 15 días.

El marcador lateral derecho de Rosario Central, Víctor Salazar, sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo y no jugará el clásico del domingo, como visitante de Newell's.

