Conflicto universitario: nuevo cuarto intermedio hasta el viernes

Este miércoles se cumplió el primero de los días de la “sesión de trabajo permanente” propuesta por el Ministerio de Educación Nacional para resolver el conflicto generado en todas las universidades del país, por el reclamo presupuestario.

La mesa técnica fue encabezada por el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, y la secretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavela, quienes se reunieron con los sindicatos Conadu, Conadu Histórica, CTERA, UDA, Fedun y Fagdut, representados por sus secretarios generales.

Según expresaron desde Conadu al término del encuentro, “el gobierno apenas mejoró su propuesta, agregando al 15 por ciento a septiembre, sumas remunerativas, no bonificables de 456 pesos en noviembre y 228 en diciembre. En este marco, la propuesta está muy lejos de lo planteado por la Conadu, tanto por el exiguo monto como por el hecho de no ser bonificables y por ello fue declarada insuficiente”.

El secretario General de Conadu, Carlos De Feo, expresó: “El reclamo lo vamos a mantener. Creemos que la movilización nacional de este jueves va a ser muy masiva, porque no es solamente una cuestión salarial. Lo salarial es un emergente de la situación presupuestaria que acarrea un recorte de 3 mil millones de pesos y la subejecución está llegando a los 2 mil millones de pesos. Queda claro que así las universidades no pueden funcionar. Más allá de una cuestión salarial, lo que vamos a terminar discutiendo es si tenemos trabajo o no porque las universidades no van a existir”.

La paritaria pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes 31 de agosto, a las 10. Se ratifica con más fuerza la marcha universitaria de este jueves a las 17 en Buenos Aires, de Congreso a Plaza de Mayo.