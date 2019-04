Congelación de óvulos: ¿Cuándo es el momento adecuado?

“Una mujer hoy puede congelar sus óvulos con razonables seguridad y expectativas futuras para intentar que su embarazo se concrete en el momento adecuado”, explicó a Rosario3.com el doctor Carlos Morente, Director Médico del Programa de Asistencia Reproductiva Rosario (Proar).

El doctor Morente indicó que cada célula del organismo tiene sus variantes que hacen que su eficiencia sea moderada, y en los óvulos pasa lo mismo. La biología no tiene una eficiencia matemática, entonces hay que recurrir a quienes tienen más experiencia. “En Europa y en América del Norte, para que una mujer tenga más o menos garantizada su posibilidad de lograr el embarazo, debería congelar no menos de 15 a 20 óvulos. Y esta cantidad no se puede lograr con una sola estimulación”, sostuvo.

El especialista remarcó que para congelar sus óvulos, una mujer debe hacer lo mismo que si se sometiera a una fertilización in vitro, a través de varias sesiones. En estas instancias se les aspiran los óvulos de sus ovarios estimulados y solamente aquellos que lucen maduros se presentan como los aptos para ser congelados. Para realizar este procedimiento va a necesitar más de un período, ya que es excepcional que una mujer en un solo ciclo genere 15 a 20 óvulos maduros.

“Éste es el primer gran esfuerzo que debe realizar la mujer. Y tiene que ver con la edad; aquellas cercanas a los 40 años pueden congelar sus óvulos, pero nosotros no vamos a saber qué estamos congelando porque va a tener una cohorte de óvulos de menor calidad y no podemos garantizar su integridad cromosómica. De este modo podemos congelar una célula que no va a servir; un esfuerzo y un gasto inútiles”, expresó.

A modo de conclusión, el director Médico de Proar afirmó: “La congelación de óvulos es factible; es un método útil pero se debe recurrir a él en el momento adecuado, y en la mujer es a una edad menor a 35 años”.