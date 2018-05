Control: se remitieron 65 vehículos al corralón por alcoholemia

La Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana informó que el fin de semana se remitieron 65 vehículos al corralón municipal por alcoholemia. En uno de los casos, un conductor colisionó con su auto contra un cantero en San Juan y Felipe Moré.

El secretario de Control, Guillermo Turrin, indicó que se ejecutaron 432 intervenciones en el tránsito en puntos donde se detectó mayor circulación vehicular y peatonal. En total, se enviaron al corralón municipal 75 autos y motos por diversas faltas cometidas de parte de sus conductores. De ese total, 65 fueron por alcoholemia.

Cabe mencionar que, de los casos de consumo de alcohol por fuera del índice permitido para la conducción, se obtuvo como índice máximo de alcohol en sangre 2,21 g/l. En tanto, no se procedió a la realización de test de narcolemia.

Según destacó Turrin, este domingo a la madrugada, se trasladaron 25 unidades, 24 de ellas por alcoholemia, con un porcentaje máximo testeado de 2,12 g/l.

Durante la jornada, ocurrió un accidente de tránsito protagonizado por un auto marca Chevrolet que, en inmediaciones de San Juan y Felipe Moré, chocó contra un cantero y terminó su marcha encima del mismo, provocando considerables daños materiales. Agentes de la Dirección General de Tránsito municipal realizaron el test de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado de 1,53 g/l.

Así quedó el auto. (Fuente: Municipalidad)

“Beber alcohol al volante tiene consecuencias sumamente peligrosas para quien lo hace, pero también para el resto de los actores del tránsito. Este caso es bien claro de lo que puede sucederle a un conductor que tras tomar sale a la calle y es por eso que insistimos como Estado en la necesidad de entender que si uno maneja no debe beber alcohol. No es una posibilidad, no hay especulaciones posibles, simplemente hay que separar una cosa de la otra, cumplir con la norma porque se trata de un asunto vital”, destacó el funcionario municipal.