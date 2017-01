Contundente respaldo presidencial al jefe de Inteligencia

Macri dijo que no entiende cómo se relaciona al jefe de los espías con la empresa constructora vinculada al escándalo de corrupción brasileño y mucho menos con un eventual soborno por el soterramiento del Sarmiento, cuyas obras estuvieron suspendidas hasta finales del año pasado.

