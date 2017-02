Convocan a "tetazo" en rechazo al escándalo por el topless

"No es nudismo", se quejaron las jóvenes de Necochea , que defendían ante los agentes su derecho de no cubrirse el pecho igual que los hombres y denunciaban machismo.

"¡Igualdad! La única teta que molesta es la que no se puede comprar!", reza la invitación lanzada por la asociación Agitaciones Contra El Acoso Callejero.

La protesta está prevista para el próximo 7 de febrero bajo el lema "nuestros senos no deben ser censurados".

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo