Corral: “Aunque sea el mismo día son elecciones diferentes”

El intendente de Santa Fe y titular de la Unión Cívica Radical (UCR), José Corral, aseguró este martes que no sería un problema mantener al partido dentro del Frente Progresista y de Cambiemos al mismo tiempo porque “aunque sea el mismo día son elecciones con sistemas diferentes”.

De cara al próximo encuentro federal del radicalismo en Villa Giardino durante febrero, Corral adelantó la estrategia que al menos su sector impulsa para las legislativas de este año: tomar a los comicios como si fuesen separados aunque las fechas coincidan.

“El radicalismo integra a nivel nacional Cambiemos y nos sentimos muy comprometidos con el cambio que empezó en el país”, señaló Corral en el programa La primera de la tarde (Radio 2).

“Es una oportunidad que tenemos que aprovechar y ofrecer nuestros mejores hombres y mujeres para representar a Cambiemos”, añadió con respecto a las futuras listas de candidatos.

Sobre la decisión del gobernador Miguel Lifschitz de unificar los comicios nacionales con las provinciales, el intendente de Santa Fe dijo que “era mejor separarlos” pero “aunque sea el mismo día son elecciones con sistemas diferentes: una es con boleta única y hay que marcar con una cruz y la otra es tradicional, con papeletas”.

Esa dualidad, según Corral, “permite conformaciones de listas diferentes”. La UCR estaría en la boleta única santafesina con el socialismo y otros aliados, y en las papeletas con el PRO. El radical añadió que hubo experiencias anteriores en donde los distintos partidos que integran el Frente Progresista adhirieron a distintos referentes nacionales. También señaló que en algunos distritos el Frente podría sumar a Cambiemos e ir todos juntos.

Corral señaló que el gobierno de Mauricio Macri “se juega mucho” en la próxima disputa de bancas de diputados y senadores en todo el país. “Tiene que aumentar la cantidad de legisladores porque no tiene mayorías en ninguna de las cámaras”, analizó y afirmó que aún no le ofrecieron ser candidato: “Ya veremos, no se ha dado esa conversación”.