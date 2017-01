Cortaron una mano del puente del Saladillo por la crecida de las aguas

El funcionario explicó que aunque el puente no corre peligro de derrumbe, es conveniente evitar el paso de los transportes de carga ya que sumado al choque de las aguas, provoca un proceso de vibración. “Hay que bajar la carga porque el golpe lateral es importante”, indicó.

Temprano, el periodista Fernando Carrafiello, confirmó en Radio 2 que Defensa Civil procedió al corte parcial del puente de manera preventiva. Luego, en diálogo con los periodistas Evelin Machain y Pablo Montenegro, el subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Rosario, Marcelo Gallione, confirmó que el corte parcial es preventivo: “No hay gran diferencia con otras crecidas del Saladillo, la estructura no presenta peligro en principio, lo que es preocupante es el retroceso de la cascada, que en 2010 no pudo hacerse la obra por una presentación judicial”, dijo.

