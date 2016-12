Coto y Carrefour abrirán los domingos a partir del 8 de enero

Sobre si la inconstitucionalidad está firme, lo negó ya que existe la posibilidad de que se eleve a la Corte Suprema de Justicia provincial, como también podría llegar a la Corte Suprema de Justicia nacional. “El fallo no está firme, incluso si la Corte provincial lo niega, el camino que sigue es la Corte Suprema nacional”, sostuvo.

En cuanto a los otros supermercados alcanzados por la ley de cierre, observó: “Como están en otros fueros y ya habían dictado cautelares, no se qué decisión podrán tomar esos tribunales ante la decisión de la Cámara. Imagino que los abogados harán presentaciones por lo resuelto”.

Consultado por los periodistas Ciro Seisas y Hernán Funes sobre la posibilidad de que la resolución no llegue a efectivizarse, observó: “Si la propia Cámara abre el recurso de inconstitucionalidad, pero mientras tanto, no”, descartó y remarcó: “El 8 de enero podríamos abrir en función del reconocimiento del derecho basado en la inconstitucionalidad”.

“Efectivamente a partir del dictado del fallo uno puede ejercer el derecho que reconoce el fallo. Al declarar la inconstitucionalidad se podría abrir el 8 de enero las puertas, no tiene efectos suspensivos esta resolución más aún cuando las partes demandantes interpongan el recurso de inconstituconalidad”, explicó el abogado.

El abogado de Coto, Gonzalo Maderna, aseguró que la declaración de inconstitucionalidad de la ley de descanso dominical habilita a ambas firmas a abrir sus puertas el domingo 8 de enero, teniendo en cuenta que el próximo domingo por ser 1 de enero es feriado. Según indicó, el fallo no está firme pero permite que ya mismo “se pueda ejercer el derecho que reconoce el fallo”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo