Creen que a la argentina desaparecida en Turquía la secuestró el padre de su novia egipcia

La familia de María Jimena Rico, una joven argentina que desapareció en Turquía, sospecha que la chica está "secuestrada" y apunta contra el padre de su novia egipcia, ya que "no aceptaba la relación" entre ambas.

Teresa Montero, madre de María Jimena Rico, aseguró que su hija estaba "amenazada" por el padre de su novia egipcia porque "no aceptaba la sexualidad" de su hija. "El padre de Sasha quería separarlas ", explicó.

"El domingo hablé con mi hija y me contó que se iba a Estambul. Me dijo que si no se comunicaba conmigo hasta el lunes, que me pusiera en contacto con la embajada porque algo malo le había pasado", recordó la mujer.

"Mi hija esta retenida a la fuerza por alguien. Lo único que pido es que quien la tenga que la suelte", suplicó de manera desesperada la mujer.