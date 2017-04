Crisis hídrica: un millón de hectáreas perdidas en el cultivo de soja

"La producción de soja se estima en 56 millones de toneladas. Se efectuaron ajustes en la superficie perdida, elevándola a 1,06 millones de hectáreas" y se registra una "pequeña mejora en el rinde nacional" con una productividad de 30,9 quintales, equivalentes a 30.900 kilos por hectárea", aunque "no se varía la estimación de superficie sembrada con soja 2016/2017, en 19,2 millones de hectáreas", precisó el informe de la Bolsa de Rosario.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo