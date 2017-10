Cristina: "No quiero más autos sin patente llevándose gente"

La ex presidenta y candidata a senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, criticó este sábado la forma en que Milagro Sala fue trasladada este sábado al penal Alto Comedero de Jujuy desde su prisión domiciliaria: "No quiero más autos sin patente llevándose gente en mi país".

Por otro lado, le reclamó al gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal que abra dos hospitales y una universidad cuyos edificios fueron inaugurados durante su gestión, y sostuvo que el Estado "tiene que poner todo su esfuerzo para nivelar las inmensas desigualdades que tiene nuestro país".

"Abran esos hospitales y la universidad si quieren progreso y modernidad de verdad para todos los argentinos. No habla de modernidad y de futuro un país que tiene hospitales y universidades terminados y cerrados", sostuvo Cristina Kirchner este mediodía.

Lo afirmó al encabezar un acto, en el último fin de semana de campaña antes de las elecciones legislativas del próximo 22, en el polideportivo Juan Domingo Perón de La Matanza -en la localidad de González Catán- acompañado por la jefa comunal de ese distrito, Verónica Magario, y el ex intendente y candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires Fernando Espinoza.

"Dejamos dos hospitales nuevos. Alcanzamos a terminarlos pero no a ponerlos en marcha. La Matanza necesita más camas. Si no les alcanza la plata para los hospitales ¿por qué no prueban poner un poco menos de guita en publicidad en las rutas?", preguntó la ex mandataria.

La candidata dijo que el oficialismo "miente" cuando dice que la aparatología cuesta más cara que el edificio y señaló que "hay que tomar la decisión de eliminar gastos superfluos para dedicarlos a la salud y la educación".

"¿Para qué quiere un Presidente un avión nuevo si no puede darle salud al pueblo de La Matanza?", insistió la ex presidenta.