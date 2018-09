Cuadernos de las coimas: la Fiscalía acusó a Cristina Kirchner por 913 hechos de corrupción

Los fiscales federales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo acusaron a la ex presidenta y actual senadora nacional, Cristina Kirchner, por 913 hechos de corrupción. También pidieron la detención de empresarios que fueron procesados por el juez Claudio Bonadio en la causa conocida como “los cuadernos de las coimas”.

Según publicó Infobae, los fiscales pidieron que Cristina sea procesa por 913 hechos de coimas. Actualmente, está procesada por 22 y cinco de cohecho. Pero como supuesta jefa de la asociación ilícita, la Fiscalía entendió que debe estar procesada por todos los hechos de corrupción del caso que van desde los anotados por Oscar Centeno como por todos los que relataron los arrepentidos, entre ellos el financista Ernesto Clarens, quien entregó un listado de licitaciones arregladas.

Los fiscales también solicitaron que Clarens, los empresarios Carlos Wagner y Gerardo Ferreyra y el ex secretario de Obras Públicas José López sean considerados como organizadores de la asociación ilícita junto con el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex funcionario Roberto Baratta, quienes están procesados en ese rol. Para Stornelli y Rívolo, Clarens, López, Wagner y Fereyra fueron organizadores porque realizaron tareas dentro de la estructura de la asociación ilícita.

El juez Claudio Bonadio procesó la semana pasada a unas 40 personas entre ex funcionarios y empresarios. El expediente es por el pago de coimas que empresarios de la obra pública le hacían a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para quedarse con las obras. El magistrado los procesó por los delitos de asociación ilícita, dádivas y cohecho en base a los escritos de Centeno más las declaraciones de 20 arrepentidos.

Las defensas ya apelaron los procesamientos y este lunes fue el turno de los fiscales Stornelli y Rívolo que solicitaron cambiar el delito de dádivas por el de cohecho, es decir coimas; y sumarle más acusaciones a la ex presidenta.