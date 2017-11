¿Cuál es el daño que el glaucoma le ocasiona a la vista?

El nervio óptico está compuesto por algo más de un millón de fibras, las que se van perdiendo cuando la vista del paciente sufre de glaucoma. Es bueno saber que las fibras que se pierden no se regeneran. No hay manera de recuperar lo perdido. Lo que se debe evitar, en lo posible, es su pérdida ya que ésta se sumaría a la pérdida fisiológica que se da con la edad. El glaucoma acelera esa pérdida y acrecienta la pérdida de fibras por el paso del tiempo; como es una enfermedad que carece de síntomas y no avisa del daño que se está ocasionando al organismo; es aconsejable la prevención y en este caso la única manera es hacer controles oportunos y periódicos.

Rosario3.com siempre atento a estas informaciones, consultó al doctor Gabriel Bercovich, quien manifestaba que “el glaucoma es una enfermedad de los ojos que se relaciona con un daño a nivel del nervio óptico. Es una neuropatía óptica crónica, traducida a una forma más sencilla de entender digamos que el nervio óptico que está detrás del ojo se va dañando.

Les explicamos a los pacientes que no vemos por los ojos; éstos son parte de un sistema que los involucra, el sistema visual; en la visión la información del nervio óptico llega a la corteza cerebral y el cerebro es el encargado de traducir a imagen de lo que estamos captando segundo a segundo.

Y es el nervio óptico el que se va deteriorando con el glaucoma, y lo hace en forma lenta, pausada; y lo que causa ese deterioro es el aumento de la presión ocular; es decir, sube la presión dentro del ojo, la que daña al nervio óptico y éste pierde capacidad de transmitir y se pierde la visión.

Lo que en realidad se pierde es el campo visual; es decir, el paciente que sufre glaucoma, al cabo de un tiempo, pierde la visión periférica. La pérdida no es inmediatamente percibida; además, el deterioro es pausado y progresivo y por otra parte el paciente compensa esta pérdida moviendo la cabeza con lo que suplanta esa pérdida.

En el comienzo no se percibe esta pérdida paulatina. A medida que pasa el tiempo ese campo visual se va estrechando; hasta que el paciente por fin nota que debe mover más la cabeza para compensar esa pérdida y encontrar la amplitud visual que ha ido perdiendo. Pero, cuando ocurre esto ya llegamos tarde."

- ¿Qué hacer?

- El paciente debe llegar lo más temprano posible a la consulta. Es decir, ir a la consulta cuando no se ha perdido casi nada de campo visual. Concurrir a su oftalmólogo de confianza para medir la presión ocular y evitar el daño progresivo

Por eso insistimos en la consulta periódica al oftalmólogo. Y determinar en esa consulta si hay o no presión ocular; o si esa presión puede llegar a comprometer al nervio óptico en un futuro inmediato. Porque lo que se pierde de nervio óptico no se recupera con ningún tratamiento.

- ¿Y las personas con antecedentes familiares de glaucoma deben tomar mayores recaudos?

- Esas personas tienen 5 veces más posibilidades de contraer glaucoma que la persona que carece de antecedentes familiares. Por eso a los pacientes con glaucomas les advertimos que lleven a sus hijos a la visita periódica al oftalmólogo.

El diagnóstico de glaucoma lo hacemos en la mayoría de los casos, en una consulta preventiva o en una consulta de control.

- Una vez diagnosticado el paciente; ¿qué le ofrece la medicina?

- Hace unos años le hubiera dicho que disponíamos de pocas soluciones; hoy, en cambio, podemos ofrecer muchas alternativas para bajar la presión, ocular antes de llegar a soluciones quirúrgicas; drogas que se pueden combinar; láseres específicos para el glaucoma que se asocian al tratamiento local e incluso hacen que demos menos dosis de las gotas tradicionales.

Disponemos de tratamientos quirúrgicos; tratamientos de válvulas para aliviar la presión ocular; e incluso, un tratamiento muy novedoso: hemos incorporado hace poco tiempo un láser que permite hacer un procedimiento que llamamos foto ciclo coagulación. Se lo hace en el quirófano y lo reservamos para pacientes refractarios a los tratamientos convencionales; se trata de un equipo especial que emite micro pulsos; en un período de 160 segundos, nos ha permitido lograr en algunos pacientes disminuir la producción de humor acuoso que es lo que causa el aumento de la presión ocular en el paciente

Disponemos de muchas alternativas de tratamientos. Pero debemos ser claros; estos tratamientos logran frenar la evolución de la enfermedad no recuperan lo que se perdió.

No hay soluciones mágicas. Lo que sí podemos asegurar hoy es que con los tratamientos que disponemos podemos frenar la evolución de la enfermedad que ya es un logro. El paciente con glaucoma puede al frenar su evolución acceder a una buena calidad de vida al detener el deterioro.