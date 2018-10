¿Cuáles son las comidas que más engordan?

Llegaron los primeros calores y muchos empiezan a cuidarse para llegar en forma al verano. Y lo primero que empiezan a revisar es la dieta. Tal vez pensando en ellos, pero sobre todo en el cuidado de la salud de la población en general, la Universidad de Harvard elaboró un listado de los alimentos que más engordan.

Estas son las comidas que hay que tratar de evitar, o al menos reducir, según publicó Mejor con Salud:

Papas fritas: para los especialistas, no hay ningún otro alimento peor que este, y quienes las consumen asiduamente pueden engordar casi un kilo y medio por año. Hacerlas en casa las hace sólo un poco más “buenas”.

Snacks: presente en toda picada, contienen mucho frito y sal, por lo que hacen que aumentemos de peso, además de ser un alimento que no sacia el hambre y se come en grandes cantidades.

Gaseosas: consumir todos los días un vaso o dos de gaseosas puede hacer que no sólo aumentes de peso, sino además que los niveles de glucosa en sangre se vayan por las nubes. No importa si son dietéticas o no, son perjudiciales para la salud.

Carnes sin procesar: contribuyen a engordar y también a padecer colesterol, debido a la cantidad de grasa.

Embutidos: tienen mucha cantidad de grasas saturadas, calorías, sodio y colorantes.

Dulces y postres: galletas, tortas, productos de panadería, son malos para la salud porque contienen mucha cantidad de azúcar y de grasas. Mejor es consumir frutas después de comer.

Jugos de fruta preparados: incluso aquellos que en su etiqueta dicen 100% naturales no lo son, porque contienen mucha cantidad de azúcar como para ser agrupados en el sector de sano. Muchos a su vez tienen colorantes y conservantes dañinos.

Manteca: la grasa con la que está hecha hace mal al organismo y también a la piel. Está comprobado que los que consumen manteca o mayonesa presentan más acné o grasitud en el rostro, por ejemplo, así como también aumentan sus niveles de colesterol en sangre.