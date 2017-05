Curso intensivo de Community Management

El Community Manager no sólo se encarga de transmitir la imagen de marca de la empresa u organización y su personalidad, también es un gestor de comunidad que hace de intermediario entre el comercio y los potenciales clientes o usuarios.

