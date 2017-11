D'Elía banca a Boudou y reclama: "Cristina no puede hacerse la pelotuda"

El dirigente kirchnerista Luis D'Elía, presidente del partido Miles, al que también pertenece Amado Boudou, salió a bancar al ex vicepresidente y criticó con dureza a la ex presidenta Cristina Kirchner y a La Cámpora.

“Le pido a la conducción del kirchnerismo que no mire para otro lado. Cristina no puede hacerse la pelotuda, no puede mirar para otro lado. Hay que armar un comando táctico-estratégico para la resistencia, en todo el país. Hay que dejar de jugar a la muñeca, al progresismo blanco, absurdo, socialdemócrata europeo, que no nos lleva a nada", afirmó.

La interpretación de D'Elía es que “la oligarquía no va a perdonarle a Amado Boudou la expropiacion de las AFJP a los banqueros chorros y su devolución a los trabajadores”.