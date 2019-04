Daniela León en Empalme Graneros: “En Rosario hay que terminar con la tregua a la delincuencia”

La candidata a concejala de Rosario por Cambiemos, Daniela León, se reunió junto a Roy López Molina con vecinos de Empalme Graneros, que manifestaron su temor y preocupación por el recrudecimiento de la inseguridad en la zona, a partir de violentos hechos delictivos que sucedieron en las últimas semanas, entre ellos, el asesinato a balazos de un vecino en Isaacs al 300 bis.

“En todos los encuentros que tenemos con vecinos y vecinas de distintos barrios de la ciudad, la principal preocupación es, sin duda, la creciente inseguridad. No podemos seguir permitiendo que se viva constantemente con temor de salir a la calle, por eso junto con Roy López Molina vamos a asumir el liderazgo de la política de seguridad en nuestra ciudad”, afirmó León.

“Estamos en emergencia producto de la falta de decisión política de quienes nos gobiernan hace 30 años y no quieren o no pueden solucionar el problema. Hay que terminar esta tregua que han generado con la delincuencia, para que los criminales y los narcos empiecen a sentir el peso de la ley”, subrayó.

En ese sentido, León aseguró que desde el Concejo acompañará la creación de la Secretaría de Seguridad que impulsará el candidato a intendente de Cambiemos, así como también el trabajo conjunto con el gobierno provincial y nacional, “con el objetivo de incrementar la cantidad de efectivos en Rosario e iniciar el proceso para la creación de nuevos juzgados federales en la ciudad”.

Además, la candidata a concejala de Cambiemos coincidió con López Molina en que “es fundamental aplicar toda la tecnología disponible a las políticas de control y seguridad, creando un centro de monitoreo unificado, instalando más cámaras y botones de pánico e invirtiendo en el sistema de Puntos Seguros y pórticos de lectura de patentes en los accesos y grandes avenidas para detectar vehículos con pedido de captura”.

Por último, Daniela León resaltó que desde el Concejo se fomentará una plataforma para denunciar anónimamente la presencia de bunkers y puntos de ventas de droga, y, a su vez, se fortalecerán los mecanismos actuales de contención a las víctimas de delitos, abusos, accidentes y siniestros, descentralizando el centro de atención a la víctima en los distritos administrativos, donde funcionarían en doble turno.

“No hay posibilidad alguna de que en Rosario se avance en la mejora de la calidad de vida de los rosarinos si no combatimos el narcotráfico y no mejoramos la seguridad ciudadana. Desde el Concejo de Rosario se puede hacer muchísimo y nosotros tenemos la responsabilidad de hacernos cargo para llevarles soluciones a los vecinos”, expresó León y finalizó: “Ése es el compromiso que asumo. No quiero que vivamos resignados a la inseguridad y el narcotráfico”.