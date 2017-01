Darín: "Me preocupa mucho la gente que está pasándola mal"

Ricardo Darín volvió a ser el foco de las noticias tras el estreno de la película Nieve Negra, que protagoniza con Leonardo Sbaraglia, Laia Costa y Federico Luppi. En dos de las entrevistas que brindó por el film opinó sobre cómo ve al país. Dijo que ve "buena voluntad" en el presidente Mauricio Macri para "sacar adelante el país". Agregó que "hay mucha gente que la está pasándola mal" por la situación económica.

En dos notas brindadas a la Radio 10 y La Red, el actor manifestó que le "preocupa mucho la gente que está pasándola mal, que está sumergida en una situación desastrosa, sin trabajo". En ese sentido, agregó: "Puedo entender que digan que están en camino, que hay que aguantar un poco más. Está bien, las cosas no se resuelven de la noche a la mañana, sobre todo si tenés un plan de trabajo. Lo tenés que solidificar, aguantar y que te salga bien; son varias etapas".

Darín comentó que al presidente lo conoce "hace muchos años" y cree "en su buena voluntad de sacar adelante el país". "Lo que estamos averiguando es si lo puede hacer o no", sostuvo.

Consultado sobre cómo ve al país, opinó: "Más de lo que ve es lo que se siente. Y siento que a pesar de las buenas intenciones, y que creo yo algunas decisiones que podrían ser inteligentes a futuro, la sensación que yo tengo es que hay mucha gente que la está pasando mal. Entiendo que hay procesos que necesitan tiempo para asentarse y rendir sus frutos. La pregunta que yo siempre me hago es hasta cuándo puede soportar la gente que no puede soportar más".

También recordó las inundaciones que sufrieron y aún sufren algunas zonas de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. "Las soluciones nunca ocurren de la noche a la mañana. Entiendo todo, que llovieron 250 milímetros, que es anormal y que en todas partes del mundo pasa lo mismo, pero no sé qué pasa con nosotros. Es como que no terminamos de ponernos a tiro para convertirnos en un país serio, que puede soportar catástrofes, desastres pero que tiene que tener respuestas inmediatas".

Además, se refirió al alud que sufrió una parte de Jujuy. "Esto es capa sobre capa, acumulaciones. Cuando uno empieza a percibir la sensación de que las cosas están bien orientadas, te empezás a calmar y si no, no. Y yo la verdad que no me siento muy calmo en ese sentido. Me parece que hacen falta muchas cosas", añadió.