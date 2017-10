“De Vido no fue echado por 52 muertes pero sí por enriquecerse”

Paolo Menghini, el padre de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la tragedia de Once ocurrida en 2012, lamentó que Julio De Vido no perdió sus fueros por ese caso pero sí por otro de “enriquecimiento vil” como si “las vidas humanas no fuesen más importante que la plata”.

Menghini dijo en el programa Radiópolis (Radio 2) que De Vido logró ser nombrado presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y “consiguió cierto amparo del poder político” en el inicio de esta gestión nacional.

De todas formas, el familiar de la tragedia ferroviariva en la Estación Once del Ferrocarril que dejó 52 muertos celebró: “Es mejor un corrupto preso que un corrupto suelto”.

“No pudo ser echado por la muerte de 52 personas pero si por enriquecerse vilmente como si las vidas humanas no fuesen más importante que la plata”, dijo.

Menghini señaló que De Vido “está siendo juzgado por la muerte de 52 inocentes gracias a este grupo” y que no lo verán en las próximas audiencias de ese juicio porque “puede no presenciar las audiencias hasta el final de la sentencia”.