De estación en estación: la búsqueda del último litro de nafta más barato

Fue una mañana de sábado de sorpresa, indignación, confusión y corridas a raíz de un nuevo aumento en las naftas, que en este caso pegó durísimo: un 9,5 por ciento en las estaciones Shell y Axion, que entre domingo y lunes también será implementado por las otras marcas. Con este nuevo mazazo al bolsillo, la nafta súper llega prácticamente a los 47 pesos y la premium supera largamente los $52.

El periodista Jonatan Raimundo hizo una recorrida por estaciones de servicio este sábado en el programa Esto se baila así, que conduce Juan Junco por Radio 2.

En la pizarra de una estación Shell ya figuraba el drástico incremento: la nafta súper estaba en los $46,98 y la premium en $52,56. El diésel común en $43,55 y el de mejor calidad $49,98.

“Me voy para la estación de 27 y Corrientes porque me avisan que todavía no aumentaron; me voy disparando para allá”, le contó un automovilista, apurado, al movilero. Varias personas que estaban esperando para cargar combustible lo siguieron.

Otro hombre se acercó al teléfono del cronista e informó que “en YPF te descuentan 200 pesos por cada 25 litros que cargás si tenés la tarjeta”.

Todos tomaban nota de las estrategias para gambetear los aumentos.