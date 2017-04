De nada: cómo saber si olés mal antes de que te avisen

“Los receptores en la nariz que normalmente responden a su propia marca particular de olores se encuentran apagados después de haber sido bombardeados con los mismos perfumes durante tanto tiempo”, reza un artículo sobre el tema en el portal Gizmodo.

Si simplemente bajás la nariz y tratás de impregnarte con el olor del aire que rodea tu cuerpo, probablemente no puedas captar tus “emanaciones”.

La ciencia sostiene que la nariz humana puede detectar más de un billón de olores distintos. Pero “cuerpo adentro”, no tiene la misma capacidad de discernimiento sobre los “aromas” propios.

