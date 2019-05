¿De qué se ocupa la medicina intervencionista y la hemodinamia?

- ¿Antes ustedes debían recurrir a cirugías a cielo abierto?

- “Eso. La cirugía cardíaca representó un avance sustancial hace cuarenta años, en todos estos pacientes cuyas expectativas de vida se veían más que limitadas cuando llegaban a la edad de 50 y 55 años afectados de enfermedades cardio vasculares.

Durante todo ese período, las cirugías cardíacas aportaron muchos beneficios y nos enseñaron también; es a partir de ellas que la medicina fue avanzando hasta llegar hoy a las intervenciones mínimamente invasivas, que no sólo no agreden al cuerpo sino que resuelven el problema, reducen riesgos, al tiempo que los pacientes se recuperan antes consiguiendo una muy buena calidad de vida”.

- Para llegar a esto se ha recorrido un largo camino, el mismo, ¿exigió y exige mucha capacitación?

- “Sí, el camino es largo, comenzamos con la carrera médica, los años de residencia, las especializaciones, los posgrados etc; un recorrido que no acaba nunca y debemos renovar diariamente. Hoy los avances en la comunicación nos facilitan mucho nuestro diario entrenamiento. Por ejemplo, accedemos a lo último que se está comunicando en estos momentos; un caso, en estos días se realizó el congreso de nuestra especialidad “Cardiología y video hemo dinamia”, uno de los congresos de la especialidad más importantes del mundo que se realizó en Paris, el PCR , Paris Congress Resourch... Congreo Europeo de Hemodinamia; y, muchos de nosotros que no pudimos concurrir estábamos informados mientras el mismo se iba desarrollando”.

- ¿Cuáles son las patologías más frecuentes en cardiología?

- Son la hipertensión arterial, la que es tratada con medicación y cambios en el estilo de vida. En relación a las arritmias, las más frecuentes es la fibrilación auricular, para las cuales hoy disponemos de muchas opciones de tratamientos, como son las ablaciones y el recurso de los catéteres; es por eso que para el encuentro del día miércoles traemos especialistas de la Fundación Favaloro para ver las opciones de tratamientos a través de catéteres.

Las mayoría de las intervenciones las podemos resolver por vía percutánea, punción en la vena femoral y subimos con los catéteres hasta la parte cardíaca. Se trata de una incisión mínima en la piel de la pierna; trabajamos en equipo con hemodinamistas arritmólogos y cirujanos cardíacos con quienes resolvemos la mejor forma de tratamiento para cada caso

Y en las obstrucciones de coronarias, que se manifiestan en infartos y en anginas inestables y que son las causas de mayor mortalidad sobre todo en Occidente; tema en el que siempre debemos estar actualizados para tomar contacto con los avances en la materia; para tratar de desobstruir de la mejor forma, y saber en qué momento hacerlo. Todo lo cual va a ser materia de este SIMPOSIO INTERNACIONAL PRE-CONGRESO FAC, con la participación del Prof. Dr. Carlos Ponte Negretti, de Caracas (Venezuela), experto en controles de los factores de riesgo; es decir, en lo que representa la prevención, como el control de la hipertensión arterial responsable de la aparición de las enfermedades que ocasionan mayor mortalidad; Con lo cual la prevención adquiere alta dimensión y va a ser tratada por un experto internacional.

También estará el doctor Guillermo Carnero, electrofisiólogo de la Fundación Favaloro y el profesor, doctor Constantino Constantini, un argentino radicado en Curitiba, el primero en realizar una angioplastia en América Latina (Brasil). Para mí es un orgullo que venga quien fuera mi profesor y mi jefe durante mi estada en Brasil.

Durante su desarrollo haremos lo que se conoce con el nombre de CASO EN VIVO, en el que se muestra cómo se hace el procedimiento para que los concurrentes al Auditorio que los Consultorios del Británico poseen en Jujuy 1450 10° piso, puedan verlo. La cita es para el miércoles 29 de mayo a las 17 y 30 horas.