Defensa detectó nuevos vuelos militares de Malvinas a Brasil

En respuesta, la Cancillería brasileña "reafirmó el apoyo" a la Argentina en la Cuestión Malvinas, indicó que no tenía "conocimiento de estos vuelos", y se comprometió a realizar las consultas pertinentes.

No obstante, en el mes de marzo, la canciller Susana Malcorra había aclarado que “no se trata de hechos novedosos” y había explicado que “hace 30 años” que se dan vuelos similares con escalas en otros países.

Dos nuevos vuelos militares desde las islas Malvinas hacia Brasil fueron detectados en el pasado mes de abril, a pesar del compromiso de ese país de no recibir en su territorio aviones o buques británicos de guerra que vengan del archipiélago, según una posición adoptada oportunamente por el Mercosur y la Unasur.

