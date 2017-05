Del Potro despachó a un top ten y ahora va por Djokovic

La última vez que Del Potro le ganó al ex número uno fue en la ronda inicial de los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde el argentino obtuvo finalmente la medalla de plata tras perder la final contra Murray.

El tandilense, figura excluyente del equipo de Copa Davis de la Argentina en 2016, no tiene un historial favorable contra Djokovic, que lidera 13-4 en los antecedentes.

El argentino no llegaba a los cuartos de final de un torneo categoría Masters 1000, la que le sigue a los Grand Slam, desde París-Bercy en 2013, antes de padecer más operaciones y problemas en sus muñecas.

