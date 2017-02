Denuncian robo de autos del hospital de Granadero Baigorria

Un hombre denunció que le robaron su auto de la playa de estacionamiento del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y según pudo saber El Tres, hubo varios casos similares en los últimos tiempos. El domingo pasado le sustrajeron el vehículo a Juan, el papá de un nene internado en Neonatología.

El hombre ingresó al hospital junto a su mujer a las cinco de la tarde y cuando salió a las ocho, su auto ya no estaba en el estacionamiento del lugar. “Dejé mi auto en el estacionamiento del hospital porque tengo mi hijo que no esta bien en Neonatología y cuando salí no estaba más”, contó Juan a la periodista Fernanda Rubio, del noticiero de De 12 a 14 (El Tres), y agregó: "Es un auto viejo, un Ford Taunus modelo 81, pero a mí me servía para trabajar”.

Según el testimonio del hombre, “en el hospital el ingreso y la salida de la playa de estacionamiento es la misma, pero nadie vio nada". "Hice la denuncia policial, me dijeron que el lunes me pasaban a buscar para recorrer la zona, porque yo tenía un dato, pero todavía no vinieron", lamentó.

Aparentemente, en las ultimas semanas se robaron cinco vehículos y la situación preocupa a las autoridades del hospital, así como a los familiares de los pacientes que pasan muchas horas dentro del centro de salud.