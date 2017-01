Descanso dominical: el reclamo de La Reina tendrá respuesta este viernes

De todos modos, desde La Reina aclararon que en caso de tener una respuesta favorable, planea funcionar sólo medio día y no la jornada completa.

La jueza Civil y Comercial Silvia Cicuto prometió una definición en no más de 24 horas, por lo que este viernes se sabrá si otra cadena alcanzada por la ley de descanso dominical queda en condiciones legales de reabrir los domingos.

La medida cautelar planteada por La Reina no va en el mismo sentido que el reclamo –y posterior logro– de Coto, Carrefour y Jumbo, sino que se basa en el derecho de igualdad de condiciones y competencia leal.

